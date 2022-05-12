حظك اليوم برج الدلو الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تمسكه بالقرارات التي يتخذها بشدة، تجعل مولود برج الدلو أحيانا يقع في بعض الأخطاء الكبيرة، وبالرغم من ذلك فهو يحب الاستماع للآخرين كثيرا، ما يجعل المحيطين به يرغبون في قضاء وقت طويل معه.

شخصية برج الدلو مرحة، إذ يحب الخروج والسفر والتنقل من مكان لآخر حتى يستطيع أن يكسر الروتين، ولديه قدرات فكرية عميقة، ويحب الخير للآخرين ويفرح لهم كثيرا، ويحب الحرية والاتقلال عن أسرته وعائلته، ويسعى لذلك في وقت مبكر.

ويحب مولود برج الدلو تكوين الكثير من الصداقات، ويكون هو الطرف الأكثر تمسكا بالآخرين في العلاقة، وبالرغم من شعوره بالمسئولية تجاه الإصدقاء والأقارب، إلا أنه لا يحتفظ بعلاقات وثيقة معهم إذا لم يكون هناك تبادل.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، بحسب خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة، مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا عاطفيا واجتماعيا.. لديك مزاج جيد، ويلتف من حولك الأحباب.

عيوب برج الدلو

يفتقر مولود برج الدلو للقدرة على التركيز لوقت طويل، كما أنه لديه شخصية عبية بشكل كبير، وبالرغم من ذلك، إلا أن غضبه يهدأ بسرعة، كما أنه يتخذ الكثير من القرارات المتسرعة.