حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي لديه شخصية جادة بشكل كبير، لا تقبل المرح وعدم الجدية في العمل أو الحديث على الإطلاق، ويتحمل المسؤولية بشكل كبير، ومنضبط في مواعيده كثيرا.

ويرتبط مولود هذا البرج بعائلته كثيرا، الأمر الذي يجعله لا يحب قضاء وقت طويل بعيد عنه، ويحب عمله بشدة، ويحرص على إنجاز جميع المهمات المسندة إليه دون تأجيلها إلى وقت لاحق، وتحمله للمسئولية يعد نقطة قوى بالنسبة لشخصيته تلك.

وبالرغم من أنه يرتبط بعائلته كثيرا، إلا أنه يحب الاستقلال والحرية، ما يدفعه إلى تأخير الزواج، كما أنه لديه قدرة كبيرة على ضبط النفس، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل، وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب برج الجدي أنه شخص انطوائي كثيرا، ولا يحب قضاء وقت طويل برفقة أحد من الأشخاص، كما أنه يتأخر كثيرا في اتخاذ القرارات المصيرية، كما أنه لديه نزعة دكتاتورية، ويتمسك بقراراته حتى وإن كانت غير صائبة.