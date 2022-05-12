حظك اليوم برج الحوت الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتيمز رجل برج الحوت بأنه يكون في كامل سعادته عند مساعدة الآخرين بما يملكه من وقت وجهد، دون أن يشعر بالملل، ويرجع ذلك شخصيته الحساسة والديناميكية.

ومن مميزاته أيضا، أنه لا يحب أن يشعر بأنه خذل سائله على الإطلاق، ولديه قدرة كبيرة على قراءة الإشارات الخفية، ويستطيع أن يربط الخيوط ببعضها البعض حتى يصل إلى الحقيقة كاملة، كما أنه يعتمد على لغة الجسد في إيصال ما يريد الحديث عنه، ويمكنه تحليل تلك الإشارات.

وبالنسبة لامرأة برج الحوت، فهي أنثى مبدعة وغير تقليدية على الإطلاق، إذ تحرص على التجديد من نفسها، وتحب أن تكون على تواصل من الآخرين.

ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشترى في منزلي المال، وقد تميل للتشوش والمغامرة، ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وحماسا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.

برج الحوت والعمل

يمتلك مولود برج الحوت قدرات غير عادية في إنجاز عدد من المهام في وقت واحد، ويستطيع العمل تحت ضغط لفترات طويلة، ما يجعله عنصر اساسي يعتمد عليه مديرينه في عمله.