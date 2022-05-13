حظك اليوم برج العقرب الحمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود بىج العقرب بأن لديه عزيمة قوية تساعده على تحقيق أهدافه وأحلامه التي يرغب بها، كما أن لديه شخصية قتالية، يحب العمل في الوظائف التنافسية، التي تجعل بينه وبين زملائه مجالا للتنافس، ويحرص مولود هذا البرج على مواجهة ما يتعرض له من مشكلات في حياته، سواء كانت في حياته العملية أو الشخصية، ولديه شخصية قيادية أيضا، فيستطيع أن يكون القائد في وقت قصير.

ويحرص مولود برج العقرب على تقلد المناصب القيادية في عمله، ويساعده على ذلك شخصيته القوية، وإصراره الكبير على الوصول إلى ما يهدف إليه، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ الخاص به بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، وينصحك الفلك بأن تنتبه لحقوقك، وتتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

عيوب برج العقرب

ومن أبرز عيوب برج العقرب أنه غيور على الأشخاص المقربين منه بشكل كبير، الأمر الذي يجعله يقع في الكثير من المشكلات مع الطرف الآخر في علاقته.