الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل عقار بمنطقة وسط البلد «صور»

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل عقار سكني بشارع كنيسة الروم بمنطقة وسط البلد، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق داخل عقار في وسط البلد

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل عقار بشارع كنيسة الروم بمنطقة وسط البلد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء ونجحت في إخماد النيران قبل انتقالها لباقى المجاورات دون وقوع خسائر في الأرواح.

الأجهزة الأمنية تستمر في التحريات لكشف ملابسات الواقعة

وتستمر الأجهزة الأمنية في عمل تحرياتها الأولية حول الواقعة لتحديد أسبابها وكشف ملابساتها من خلال سؤال الجيران وشهود العيان عن بداية نشوب الحريق، كما حضرت سيارة إسعاف في محيط الحريق تحسبًا لوقوع أي إصابات.

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات الحريق.

وفي سياق آخر متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في صالة شقة سكنية بالأزبكية، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وفرض رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، كردونا أمنيا حول العقار لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة كما تبين أن الحريق نشب في صالة الشقة، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح ، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.