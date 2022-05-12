السيطرة على حريق أعلى سطح عقار بالمطرية دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل من السيطرة على حريق شب أعلى سطح عقار بمنطقة المطرية دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع بلاغ بسطح أحدى العقارات السكنية بالمطرية، على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة المطرية مصحوبة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وتمت السيطرة على الحادث، وفرض كردون أمني لمنع انتشار النيران.

المعاينة: الحريق أتى على مخلفات السطح

كما دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء على الفور للسيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران، وتبين من المعاينة التي قامت بها فرق البحث عدم وجود إصابات أو ضحايا، ولكن الحريق أتي على مخلفات كانت متروكة أعلى سطح العقار، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت عناصر الادلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق والتعرف على أسباب الحادث، كما أستدعت شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وكلفت المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حيال وقوع الحادث وتبين مدى إمكانية وجود شبهه جنائية في إشتعال الحريق من عدمه، وتتابع النيابة إستكمال التحقيقات في الواقعة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمنطقة الحوامدية

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية صباح اليوم بدائرة مركز شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمكان الحادث.

وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.