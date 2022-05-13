عاجل.. الصحة: نتواصل مع الطبيب المعتدى عليه في مستشفى القاهرة الجديدة

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، هاتفيا مع الطبيب المعتدى عليه بمستشفى القاهرة الجديدة، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة واقعة الاعتداء عليه من قبل مرافق أحد المرضى.

وكلف الوزير مساعده للشئون الفنية والحوكمة الدكتور محمد الطيب، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، بالتوجه إلى مستشفى القاهرة الجديدة لمتابعة الحالة الصحية للطبيب، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في واقعة التعدي عليه.

حالة الطبيب مستقرة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب، تلقي الطبيب المصاب للرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى القاهرة الجديدة، موضحا أن حالته الصحية مستقرة، وأن الوزير شدد على أن وزارة الصحة لا تقبل الاعتداء على الطواقم الطبية أو أي إساءة من أي نوع خلال قيامهم بعملهم في إنقاذ حياة المرضى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية، مناشدا النيابة العامة بسرعة التحقيق في الواقعة وملابساتها.

الصحة تحتفل باليوم العالمي للتمريض

وكانت وزارة الصحة احتفلت أمس بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني باليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو كل عام، بحضور قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال في كلمة مسجلة الشكر باسم جميع العاملين في القطاع الطبي الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض.