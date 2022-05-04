علي ربيع: الهدف من «زومبي» إضحاك الجمهور ورسم البهجة على وجوههم

أعرب علي ربيع عن سعادته الكبيرة بطرح فيلم «زومبي» في دور العرض السينمائي بعد فترة تحضير كبيرة، مؤكدا رضاه بالإيرادات التي تحققت حتى الآن.

كوميديا فيلم «زومبي»

وأكد علي ربيع في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الغرض من الفيلم إسعاد الجمهور وإدخال البهجة على وجوههم، لافتا إلى أن الفيلم من نوعية الأفلام الكوميدية التي اعتاد الجمهور عليها، لكنه يقدمها هذه المرة بطريقة مختلفة، إذ تتضمن نوعا من أنواع الرعب، ولكن في النهاية يولد هذا الرعب كوميديا.

وعن العمل مع هاجر أحمد، أكد «ربيع» أن هناك كيمياء فنية كبيرة بينهما، خاصة أن ذلك ليس العمل الأول الذي يجمعهما، فسبق وقدما سويا مسلسل «أحسن أب» في رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وأضاف علي ربيع: «أكرر في هذا الفيلم التعاون مع أصدقائي المقربين حمدي الميرغني وكريم عفيفي وويزو، فسبق وأن عملنا معا من قبل في فريق مسرح مصر، وسعيد بالتعاون معهم»، مؤكدا أن اختيار جميع الأبطال وفريق العمل كان من مهمة مخرج العمل عمرو صلاح.

سبب تغيير اسم فيلم «زومبي»

وعن سبب تغيير اسم الفيلم من «زومبي على جنبي» إلى «زومبي»، أشار إلى أنه في فترة التصوير والتحضير يتم اختيار أكثر من اسم، وبعد ذلك يتم التغيير من اسم إلى آخر حتى يستقر فريق العمل على الاسم المناسب، مؤكدا أن جميعهم اتفقوا على أن «زومبي» مناسب لأحداث العمل أكثر.

يذكر أن فيلم «زومبي» من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول مطرب في فرقة شعبية يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة، وبعدها يفاجئ بوجود زومبي بجواره، وتتوالى الأحداث بعد ذلك في قالب من الفكاهة.