علي ربيع: أخدت علقة موت في طفولتي بسبب تشجيعي للأهلي.. وبحب ميسي

كشف الفنان علي ربيع، عن انتماءاته الكروية واللاعب المفضل له، موضحًا أنه من مشجعي النادي الأهلي على المستوى المحلي، رغم أن عائلته بالكامل تشجع نادي الزمالك، عدا والده الذي كان مشجعًا للدراويش «نادي الإسماعيلي»، لافتًا إلى أنه أصبح أهلاويا بسبب اختلاطه بأصدقائه في الشارع ومشاهدة المباريات على المقاهي الأمر الذي زاد من تعلقه بالنادي الأحمر وتشجيعه.

مُشجع لنادي ليفربول الإنجليزي

وأضاف «ربيع»، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، الذي يُذاع على الراديو «نجوم أف إم»، ويقدمه الإذاعي كريم خطاب، أنه مُشجع لنادي ليفربول الإنجليزي، نظرًا لأن اللاعب المصري محمد صلاح يلعب في صفوفه، موضحًا أن أفضل حارس مرمى تاريخيًا هو عصام الحضري، وأفضل ظهير أيمن إبراهيم حسن وأحمد فتحي، وفي الشمال أحمد فتوح وجيلبرتو، كما أنه يُحب منتخب البرازيل بسبب رونالدو ورونالدينيو وبيبتو وسقراطس وزيكو، معربًا عن حبه الشديد للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جارمان الفرنسي، إذ أنه يفضل ميسي عن كريستيانو رونالدو، كما أنه يُحب رونالدو الظاهرة.

يُشجع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي

وأكد الفنان علي ربيع، أنه يُشجع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، كما أن أكثر لاعب أحبه في تاريخ مصر هو وليد صلاح الدين، وهو لاعب مزيكا في الملعب ومحمد صلاح طبعا، بينما يرى أحمد فتوح نجم الزمالك حاليًا هو أفضل لاعب في مصر وهو ظهير غير تقليدي ويُرقص ، إذ يحب اللاعب الذي يُفنن في الملعب من أجل إمتاع الجمهور، «عاوزين ترقيص وعاوزين مهارات عشان نستمتع مش تبقى ماشية موظفين، وأفضل مدرب في مصر حسام حسن».

كابتن حسام البدري أراه ظلم في تدريب منتخب مصر

وعن أول مرة يذهب فيها للاستاد، أوضح أنها كانت مباراة في إستاد الإسماعيلية، «كان تدريبات للنادي الإسماعيلي أيام أوتاكا وكان الهتاف له يهز المدينة، وذهبت مباراة أهلي وإسماعيلي في إسماعيلية وكنا هنضرب أنا ووالدي لأننا كنا في مدرجات الدراويش وبشجع الأهلي ونجدني أنني كنت صغيرًا ووالدي قال للجمهور الواد صغير مش عارف الأهلي من الإسماعيلي، و رمضان صبحي لما رحل من الأهلي لم أغضب منه أو عليه وأنا بحبه جدا وكان نفسي يكون في الأهلي، وهو يرى مستقبله، وكابتن حسام البدري أراه ظلم في تدريب منتخب مصر».