قبل انطلاق الموسم.. «الموسيقيين» تحدد موقفها من حفلات حمو بيكا

أسابيع قليلة، وتنطلق حفلات موسم الصيف في المناطق الساحلية، والتي تشهد لمؤديّ المهرجانات، وسط إقبال على تلك الحفلات من قبل الشباب.

حمو بيكا ممنوع من الغناء في الصيف

وعلمت «الوطن»، من مصادرها، أن موقف حمو بيكا من إحياء الحفلات هذا الموسم لم يتغير، ولازال ممنوع من إحياء أي حفل، أو الحصول على تصاريح من النقابة.

كما كشف مصدر نقابي لـ«الوطن»، أن المجلس أخطر كافة الأندية وأماكن الحفلات بقائمة المؤديين الممنوعين من الغناء، وحال تواجدهم سيتم فرض عقوبات قاسية على من يسمح لهم بالغناء.

حمو بيكا قد تقدم ببلاغ رسمي قبل شهر رمضان ضد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، وقال في البلاغ إنه يعمل بالفن في مجال الغناء الشعبي «المهرجانات» عكس ما صرحت به النقابة

حمو بيكا لا يسمح له بأخذ تصريح دي جي

مؤدي المهرجانات حمو بيكا ظهر مؤخرا برفقة زوجته في الغردقة لقضاء عطلته الصيفية، وكتب «بيكا»، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا على صورة برفقة زوجته: «حب عمري»، وحرص على مشاركة جماهيره ومتابعيه، صور وهو يحتضن زوجته في المطار.

نقابة الموسيقيين منعت بيكا وحسن شاكوش من الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية، اتخذت قرارا بمنع «بيكا»، بسبب رسوبه في اختبارات الغناء، كما قررت عدم السماح لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش بالغناء أيضا بسبب اساءته لشعبة عازفي الإيقاع التابعة لنقابة المهن الموسيقية.

يذكر أن بيكا رسب مرتين في اختبارات الموسيقيين، ورفضت النقابة تقديم أوراقه للمرة الثالثة إلا بعد مرور ما يقرب من عام على آخر مرة تقدم فيها، نظرا لأن قانون النقابة لا يسمح للفرد بالتقدم مرتين خلال عام واحد.