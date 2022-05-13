تعرف على أكبر صفقة لتوطين الصناعة محليا باستثمارات 12.5 مليار جنيه

واصلت الحكومة جهودها لتطوير القطاع الزراعي والصناعات الوطنية، ضمن خطط النهوض به تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتمثلت أخر تلك الجهود في قرار التمويل طويل الأجل بقيمة 12.5 مليار جنيه، لشركة القناة للسكر بهدف استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان، غرب محافظة المنيا ضمن البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن هذا المشروع العملاق.

البنوك المشاركة في الصفقة

1- البنك الأهلي هو المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل، وشارك معه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، وقطر الوطني بصفته وكيل الضمان، وبنك القاهرة، وقناة السويس، المصرف المتحد، والاستثمار العربي، والزراعي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية.

2- التمويل بقيمة 12.5 مليار جنيه طويل الأجل لصالح القناة للسكر، لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان.

المشروع في غرب المنيا

3- تقع الأرض غرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح وزارعة 1.5 مليون فدان.

4- سيتم تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر كل سنة.

أكبر مشروع صناعي زراعي

5- المشروع يساهم في تنمية محافظات الصعيد وهو أكبر مشروع زراعي وصناعي يهدف إلى إحلال الواردات وتوطين الصناعة المحلية.

6- يوفر المشروع أكثر من 1300 فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وإعطاء الفرصة للمزارعين في الأراضي المحيطة بالمشروع لتوريد باقي كمية البنجر اللازمة لتشغيل المصنع بطاقته القصوى.

استخدام أساليب الزراعة الحديثة

7- سيتم استخدام أساليب الزراعة الحديثة ونظم ري عالمية متطورة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية كما تعمل على ترشيد استهلاك المياه.

8- المشروع نموذج ناجح للشراكة بين مصر والإمارات وتشجيعا للاستثمارات الاماراتية، حيث يساهم الجانب الإماراتي بنسبة 70% من رأس المال ممثلا في مجموعة جمال الغرير بنسبة 37%، وصندوق موربان اينيرجي الاستثماري بنسبة 33%، كما قام المساهمون الإماراتيون بضخ مبلغ 220 مليون دولار أمريكي هي كامل حصتهم في المشروع.

بنية تكنولوجية متطورة

9- يعتمد المشروع على بنية تكنولوجية تواكب التطور السريع كاستخدام أحدث أساليب الزراعة ونظم الري العالمية.

10- تم البدء في مراحل التشغيل التجريبي للمصنع مع بداية موسم توريد بنجر السكر، ويستهدف الوصول لطاقة 18 ألف طن يوميا خلال موسم 2022.