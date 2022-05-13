إحالة 8 مسؤولين للنيابة بواقعة فساد في مستشفى الشهداء المركزي بالمنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية 8 من مسؤولي التحصيل بمستشفي الشهداء المركزي للنيابة العامة لإعمال شؤونها للتحقيق في واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة «أ،ب،ج» حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

تفاصيل الواقعة

تبين خلال الإطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية قيام عدد من مسؤولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بإيصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بإرفاقه في توريدة جديدة، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الإلكتروني وإرفاقها بدفاتر 19 صحة عامة وعدم استخراج ايصالات «33ع.ح» بالمخالفة للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة، كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ما أمكن حصره 644 ألف و243 جنيها.

مكافحة الفساد

ومن ناحيته، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.