«خليلوزيتش» على رأس المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لـ«كيروش»

أصبح البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب، على رأس المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، الذي تم فسخ التعاقد معه بشكل ودي أمس.

وأكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد يرغب في التعاقد مع «خليلوزيتش» لخبراته التدريبية الكبيرة، وشدد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حازم إمام يرى أن منتخب مصر بحاجة للعب كرة هجومية، ووحيد خليلوزيتش قادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية، بتحقيق نتائج مميزة وتقديم عروض قوية».

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم مدرب منتخب مصر الجديد، في جلسته المقرر إنعقادها غدًا الثلاثاء.

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