ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم.. وخام غرب تكساس يسجل 107 دولارات

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1٪ لتتجاوز 107.5 دولار للبرميل اليوم الجمعة، مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا.

واستمر احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي، مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع بعد أن فرضت موسكو عقوبات على الوحدات الأوروبية في شركة غازبروم المملوكة للدولة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مؤشر النفط الأمريكي منخفضًا بنحو 2٪ هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم، وضعف النمو العالمي وقيود الصين لفيروس كوفيد إلى إضعاف الطلب.

ارتفاع أسعار الفائدة

كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا، ما أدى إلى الضغط على أسعار النفط الخام، حيث يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر أمس الخميس الضوء على العوامل المتنافسة في السوق، حيث قالت الوكالة إن انخفاض إنتاج النفط من روسيا بسبب تداعيات الحرب يسبب نقصا في الإمدادات العالمية في ظل زيادة الإمدادات من مناطق أخرى وتباطؤ الطلب بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.

وبحسب تقرير الوكالة الصادر أمس فقد تم خفض توقعات نمو الطلب بمقدار 70 ألف برميل يومياً بسبب الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار في الأسواق، وتوقع التقرير أن يبلغ الانخفاض الكلي في الإمدادات الروسية 1.6 مليون برميل يومياً في مايو، ومليوني برميل يومياً في يونيو.

وأضافت الوكالة في تقريرها أنه مع الوقت من المتوقع أن تؤدي الزيادة المطردة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط الأعضاء في "أوبك بلس" والولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية.