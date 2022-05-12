أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1%.. كم يبلغ سعر البرميل اليوم؟

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في أسبوع متقلب، حيث تسيطر مخاوف الركود على الأسواق المالية العالمية، ما يفوق مخاوف الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا.

خام برنت ينخفض 1.6%

وانخفض خام برنت وقت كتابة التقرير إلى 1.6%، أي إلى 105.39 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.9%، أي إلى 103.59 دولار، وفقاً لـ«CNBC».

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع، إلى جانب الأسواق المالية العالمية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي الذي يسجل أعلى مستوى منذ عقدين، إضافة إلى مخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل.

كما تأثر سوق النفط بعمليات الإغلاق المطولة في الصين، والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم، بسبب فيروس كورونا.

التضخم في الولايات المتحدة

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة لمدة 12 شهرًا حتى أبريل بنسبة 8.3٪، ما أثار مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) اليوم الخميس: «من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الضخ وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الحد بشكل كبير من تعافي الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023»، وفقاً لـ«CNBC».

وأضافت الوكالة، «عمليات الإغلاق الممتدة في جميع أنحاء الصين، تؤدي إلى تباطؤ كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم».

ولا يزال الجدل مثارا داخل الاتحاد الأوروبي حول تفاصيل الحظر الروسي، ويحتاج التصويت إلى دعم بالإجماع، لكن تم تأجيله لأن المجر تعارض الحظر لأنه سيكون مدمرًا للغاية لاقتصادها.

الحظر النفطي المقترح

ومن المتوقع أن يجعل توازن النفط الأساسي أكثر إحكامًا مما هو عليه بالفعل، خاصة على صعيد المنتج، وقال محللو «PVM»، إن تنفيذ هذه العقوبات مهمة شاقة.

وقفزت أسعار النفط يوم الأربعاء 5 بالمئة، بعد أن فرضت روسيا عقوبات على 31 شركة مقرها دول فرضت عقوبات على موسكو في أعقاب الغزو الأوكراني.