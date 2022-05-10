أسعار النفط تتراجع لـ105 دولار للبرميل.. و3 أسباب وراء الهبوط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت صوب 105 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، لتواصل هبوطها بنسبة 5.7% في الجلسة السابقة، وذلك جراء عمليات الإغلاق في الصين أكبر مستورد بسبب فيروس كورونا، ومخاطر الركود المتزايدة، ما أثر على توقعات الطلب العالمي.

ارتفاع أسعار الفائدة

بحسب مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، تخلى المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر العالية وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، إذ أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن نمو الصادرات الصينية وصل إلى أضعف مستوياته منذ ما يقرب من عامين في أبريل الماضي، إذ مددت البلاد عمليات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

في غضون ذلك، كافح أعضاء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حظر مرحلي مقترح على النفط الروسي، مما يشير إلى مزيد من التخفيف من الحزمة المقترحة لاستيعاب طلبات الإعفاءات والامتيازات، بينما أبدى المحللون قلقهم من أن بعض الاقتصادات الأوروبية قد تعاني من ضائقة اقتصادية إذا تم تقليص واردات النفط الروسية أكثر.

توقعات بارتفاع الأسعار

وسبق أن وصل سعر برميل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 في يوليو من عام 2008، وسط توقعات أن يتم تداول خام برنت عند 116.81 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية، بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أن يتم التداول عند 128.88 دولار في غضون 12 شهرًا.

وعلى صعيد موازٍ، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب 102 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، لتواصل الانخفاض بنسبة 6% في الجلسة السابقة، إذ أضر الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد، ومخاطر الركود المتزايدة بتوقعات الطلب العالمي.