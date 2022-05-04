أسعار النفط ترتفع 4% تزامنا مع عقوبات أوروبية على النفط الروسي

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 4% بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عزمها فرض عقوبات جديدة على روسيا تتضمن فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وفي التفاصيل ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 3.99% إلى 106.5 دولار للبرميل ،بحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو،وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 3.86% إلى 109.02 دولار للبرميل.

عقوبات جديدة على روسيا للعرض على المجلس الأوروبي

وأعلن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن حزمة عقوبات سادسة على روسيا، منوها بأن العقوبات الجديدة على روسيا ستعرض على المجلس الأوروبي للموافقة عليها.

وأوضح «بوريل» أن العقوبات الأوروبية تهدف للحد من واردات النفط الروسي، كما تهدف لفصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

ويعقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، اجتماعًا، لمناقشة خطة العقوبات قبل الموافقة النهائية، وسلم مسؤولو الاتحاد، مسودة خطة العقوبات إلى الدول الأعضاء في وقت متأخر من مساء أمس لكن الانقسامات بشأن كيفية تنفيذ هذه العقوبات والحظر على النفط الروسي لا تزال مستمرة.

وتسعى أوروبا لفرض حظر تدريجي على الطاقة الروسية ليدخل حيز التنفيذ قبل يوم النصر بموسكو والموافق 9 مايو وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

البرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة معاهدات الاتحاد الأوروبي

وحذرت ألمانيا من اضطرابات في جميع إمدادات النفط جراء المشروع الأوروبي لحظر النفط الروسي، وأعلنت المجر أنها لن تدعم الحظر الأوروبي على النفط الروسي.

وأعلنت سلوفاكيا، عن موافقتها على قرار حظر النفط الروسي ولكن يجب مناقشة الفترة الانتقالية لتطبيقه، مطالبة بفترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات لتطبيق قرار حظر النفط الروسي.

ودعا البرلمان الأوروبي يدعو لإعادة صياغة جميع معاهدات الاتحاد الأوروبي لتحديد مستقبل القارة.