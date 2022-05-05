مخاوف الإمدادات ترفع أسعار النفط.. كم سعر البرميل اليوم؟

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس بفعل مخاوف بشأن الإمدادات مع وضع اقتراح الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على الخام خلال 6 أشهر، مما يخفف المخاوف بشأن ضعف الطلب الصيني.

ارتفاع برنت وغرب تكساس

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا أو 0.8% إلى 110.99 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا أو 0.6% إلى 108.46 دولار للبرميل.

دولار واحد زيادة

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة المتقلبة بعد أن كسب أكثر من 5 دولارات للبرميل أمس الأربعاء.

حظر أوروبي للنفط الروسي

يتضمن اقتراح العقوبات، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ويحتاج إلى دعم بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الإلغاء التدريجي لإمدادات الخام الروسي في 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

6 أشهر للتنفيذ

كما تقترح حظر جميع خدمات الشحن والسمسرة والتأمين والتمويل التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لنقل النفط الروسي في غضون شهر.

تغير قواعد لعبة النفط

وقال المحلل في «سي بي إيه»، فيفيك دهار، في مذكرة: «من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة لأسواق النفط والمنتجات المكررة» مضيفا أنَّ العقوبات على التأمين التي استخدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية في السابق كانت فعالة في الحد من صادرات النفط الإيرانية.

إمدادات بديلة لأوروبا

ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة إيجاد إمدادات بديلة في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة، وتستورد نحو 3.5 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية الروسية يوميا وتعتمد أيضا على إمدادات الغاز الروسية.