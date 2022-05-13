صعوبة إعادة المنتجات ومضاعفة مصروفات الشحن.. أبرز شكاوى عملاء جوميا

قال عدد من مستخدمي منصة التجارة الإلكترونية «جوميا»، إنهم يواجهون مشاكل كبيرة مع بعض المنتجات التى يقومون بشرائها عبر المنصة، منها سوء تغليف بعض المنتجات، وصعوبة غعادتها حال اكتشاف عيوب صناعة، وحال الاستراجع يجدون صعوبة في استعادة أموالهم مرة أخرى على حسابتهم البنكية.

عيب فى شاشة LG

ورصدت «الوطن»، عدد من تلك الشكاوى عبر الصفحة الرسمية لـ شركة جوميا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقال أحمد جمعة أنه اشترى شاشة تلفزيون ماركة LG، مقاس 55 بوصة، وفى اليوم الأول اكتشف عيب صناعة، قائلا: «اشتريت شاشه Lg 55 بوصة ومن أول يوم الشاشة صورتها بتضلم وتفتح بعد ثانية وكل شوية كده، عملت طلب إرجاع للمنتج ودلوقتي بعتولي رسالة تم رفض طلب الارتجاع لعدم وجود عيب رغم وجود العيب، طيب ده أسمه إيه و الله حرام عليكم و فلوسي ضاعت على الفاضي حسبي الله و نعم الوكيل».

لم يتم اضافة المبلغ ومضاعفة مصاريف الشحن وسوء تغليف المنتجات

وقال حساب MA NOM، أنه تقدم بطلب استرجاع رقم 353628268 لمنتج منذ شهرين ولكن لم يتم إضافة المبلغ لحسابه حتى الآن، فيما رد فريق جوميا بأنهم حاولوا التواصل و لكن لم يتم الرد، وبالفعل تم رفض تحويل المبلغ على الحساب البنكي بدعوى وجود خطأ في البيانات.

وقالت سناء حسن، إنها عندما تقوم بطلب منتج، تلاحظ مضاعفة مصاريف شحن، ولا تستطيع أن تستفيد من عروض الشحن المجانى التي أعلنت عنها الشركة، فيما قالت سمر إبراهيم، إن الفترة الاخيرة لاحظت سوء تغليف المنتجات.

شروط استرجاع المنتجات

من جانبها أعلنت شركة جوميا عبر الموقع الرسمى للمنصة عن شروط استرجاع المنتجات، وقالت: «يمكنك عمل طلب استرجاع لمنتجات جوميا خلال 14 يوما وحتى 30 يوما في حالات عيوب الصناعة من وقت وصول الطلب، عند إرجاع المنتج، تأكد من وجود جميع الملحقات الخاصة بالطلب بحالتها السليمة وأن المنتج فى عبوته الأصلية».

لا يمكن إرجاع المنتجات الإلكترونية

وتابعت الشركة: «لا يمكن إرجاع المنتجات الإلكترونية فى حالة تغيير الرأى إذا لم تكن مختومة وفي عبوتها الأصلية، ويمكن استرجاع جميع المنتجات إذا كانت مغلفة وفي حالتها الأصلية».