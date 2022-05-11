«جوميا» تطلق 5 محاور في استراتيجيتها للاستدامة: نعمل بمعايير أخلاقية وحوكمة قوية

أصدرت شركة جوميا العالمية، أول تقرير للحوكمة الاجتماعية البيئية، اليوم، والذي يحدد استراتيجية ESG جنبًا إلى جنب، مع نظرة عامة على ممارسات الاستدامة الحالية في جوميا، حيث يعتمد التقرير على البيانات غير المالية لجوميا لعام 2021، ويقدم إفصاحات بما يتماشى مع موضوعات الأهمية النسبية لمجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB لكيانات التجارة الإلكترونية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة UN SDGs.

التجارة الإلكترونية وتكافؤ الفرص في أفريقيا

وأوضحت الشركة في تقريرها، أنّها تدرك أهمية مجالات التركيز القياسية ESG، وتلقي الضوء على الدور الفريد الذي تلعبه التجارة الإلكترونية، لتحقيق المزيد من تكافؤ الفرص في أفريقيا، حيث جعلت الشركة مهمتها، الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الحياة اليومية في أفريقيا، وهي الركيزة الأولى لاستراتيجيتها للاستدامة.

5 محاور

ويسلط التقرير الضوء على 5 محاور جوهرية، في سياق استراتيجية الاستدامة الخاصة به، وهي «تقليل التأثير على البيئة، توفير الراحة والقدرة على تحمل التكاليف وسهولة الوصول للمستهلكين، تمكين البائعين والشركاء، إنشاء قوة عاملة متفاعلة وشاملة ومتنوعة، والعمل بمعايير أخلاقية وحوكمة قوية».

وقال ساشا بوينيونيك، وجيريمي هودارا، مؤسسا جوميا، والمديرين التنفيذيين المشاركين بالشركة: «فخورون بأنّنا من خلال إجراءاتنا ونظامنا البيئي نساهم في التنمية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وسد فجوات عدم المساواة لآلاف الأشخاص».

وأوضح رئيس الاستدامة في جوميا، ورئيس مجلس الإدارة نيجيريا جولييت أناما: «من المثير أن نلاحظ أنّ لدينا فرصًا لا حصر لها لاتخاذ خيارات جيدة لأعمالنا، وأيضًا جيدة لشعبنا ومجتمعاتنا وكوكبنا، وذلك بصفتها كيانًا متناميًا على طريق الربحية، فإن هذا التوافق بين الاستدامة وأهداف أعمالنا هو عامل نجاح حاسم».

جاء تقرير جوميا الخاص بالبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية، بعد نشر النتائج المالية للشركة في نهاية العام والتي تم تسليط الضوء عليها في الربع الأخير من عام 2021، والتي تميزت بتسارع هادف وزخم للنمو مع وصول سجلات جديدة عبر جميع مقاييس الاستخدام، حيث وصل عدد المستهلكين النشطين والطلبات و GMV لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.8 مليون، و11.3 مليون، و330 مليون دولار على التوالي، بزيادة 29% و40% و20% على أساس سنوي على التوالي.

دعم الحرف اليدوية

من جانبه، علق هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: «نحن ملتزمون تمامًا بجعل نمو جوميا أكثر استدامة لشركائنا في مصر والعمل معًا في ظل أي تحديات أو فرص، وشراكاتنا الأخيرة مع مؤسسات مختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعكس دعمنا لهذا القطاع، ويعتبر أحد أهم الأمثلة على هذا الالتزام، إضافة الى دعم الحرف اليدوية خلال فترة انتشار وباء كورونا».