جوميا: زيادة مبيعات «البلاك فرايداي» سنويا.. ونوفمبر أصبح شهر الخصومات

كشف هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة «جوميا مصر»، أنَّ السلع الأساسية و«البقالة» تصدرتا قائمة مشتريات المصريين من شركته خلال العام الماضي، وذلك للظروف التي فرضتها الجائحة خلال الفترة، والتي انعكست على سلوك المشترين.

وأضاف «صفوت» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ منتجات «الصحة والجمال» جاءت في المرتبة الثانية من مبيعات جوميا مصر خلال تلك الفترة، تليها الأزياء والملابس الجاهزة، ثمَّ السلع الالكترونية وأخيراً الهواتف الذكية.

ويرى أنَّ فترة «كورونا» فرضت ظروفا استثنائية على الجميع وساعدت في تحفيز وتشجيع العملاء والمتسوقين على الشراء عبر المنصات الإلكترونية والرقمية، ليؤكد أنه خلال العام ونصف الماضيين شهدت مبيعات السلع والمنتجات الأساسية لشركته إقبالا كبيرًا.

صفوت: خطة مبيعات جوميا استهدفت تصدر «السلع الأساسية» أثناء الجائحة

ولفت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، إلى أنَّ شركته استهدفت زيادة حجم مبيعات المنتجات الأساسية والضرورية تسهيلاً على عملائها، خاصةً في ظل انتشار وباء كورونا العالمي وفترات الإغلاق الجزئي والكلي وتطبيق إجراءات احترازية والحظر خلال فترة الجائحة.

زيادة سنوية لمبيعات جوميا مصر في «البلاك فرايدي»

كما قال إنَّ حجم المبيعات خلال موسم «البلاك فرايداي» لهذا العام لا يختلف كثيراً عن الأعوام الماضية في قوته، كاشفاً عن أنَّ هناك زيادة سنوية ملحوظة في المبيعات، مما يؤكد نجاح شركته في زيادة الوعي لدى العملاء بالعروض المختلفة لهذا الموسم في مصر.

«جوميا» تؤكد نجاحها في تحويل «نوفمبر» إلى شهر الخصومات سنوياً

وصرَّح «صفوت» لـ «الوطن»، بأنَّ إقبال الجماهير على الشراء في موسم «البلاك فرايداي» يزداد عام تلو العام، حرصاً منهم على الاستفادة من عروض جوميا، خاصةً مع نجاح شركته في تحويل نوفمبر من كل عام إلى شهر للخصومات والتخفيضات، لافتاً إلى أنَّ ذلك لا يقتصر فقط على المنصات الرقمية فحسب بل أيضاً في المحال التقليدية والمولات الأخرى.

«كورونا» سرعت وتيرة «التجارة الرقمية» وضاعفت الإقبال على التسوق الإلكتروني

واستطرد، أنَّه «لاشك أن انتشار فيروس كورونا ساعد في التسريع بمنظومة التجارة الالكترونية وضاعف الإقبال من المواطنين على الشراء والتسوق عبر منصات التجارة الإلكترونية».

«عرض جديد كل يوم».. استراتيجية أساسية لجوميا في التسويق

كما أكد الرئيس التنفيذي لـ «جوميا مصر»، على إيمان شركته بشراكتها الاستراتيجية مع شركائها والتي تنعكس إيجابيًا على العملاء من خلال العروض المختلفة، بل تعتمد «جوميا» على توفر عرض جديد كل يوم، ما يساهم في زيادة وعي العملاء بالتخفيضات.

«جوميا»: كنا أول من روج للبلاك فرايداي في مصر

وأشار إلى أنَّ «جوميا» هي صاحبة السبق في مصر في تدشين موسم التخفيضات في البلاك فرايدي، وذلك عبر منصاتها المختلفة سواء جوميا أو جوميا باي وأيضاً جوميا فوود.

«الكاش» يستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات «جوميا مصر»

كما كشف «صفوت»، عن أنَّه لا يزال الأغلبية من عملاء جوميا مصر يفضلون الدفع عند الاستلام، ليستحوذ «الكاش» على الحصة الأكبر من مبيعات شركته، مضيفاً «تعمل جوميا بالتعاون مع شركاء أعمالها على التسريع بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال جوميا باي على سبيل المثال، وتحفيز وتشجيع المتسوقين على الشراء والدفع بالطرق الرقمية المتعددة علاوة على الاتجاه نحو تقسيط عمليات الشراء مع شركاء الأعمال مما شجع الكثيرين على الاستفادة من عروض جوميا المختلفة».

وتابع في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ جوميا مصر وقعت - مؤخرًا - اتفاقية تعاون مع شركة «فاليو» المتخصصة في خدمات التقسيط، مشيراً إلى أنَّ هذه الشراكة ستتيح لـ «جوميا باي» إدارة عمليات مدفوعات عملاء «ڤاليو» من خلال الربط تقنيًا بين منصة ڤاليو وجوميا باي لخدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى اعتماد «جوميا» على تعدد وسائل الدفع أمام المتسوقين بهدف تسهيل عمليات الشراء، سواء من خلال الدفع عن طريق «فوري» أو من خلال بطاقات الائتمان أو من خلال المحافظ الالكترونية التابعة لشركات المحمول.

فيما حاولت «الوطن» الحصول على تعليق عمر الصاحي، مدير أمازون مصر، لمعرفة مدى اقبال المصريين على الشراء بموسم البلاك فرايداي، ولكن دون رد.