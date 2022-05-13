اتحاد عمال لبنان يبعث ببرقية عزاء لوزير القوي العاملة في شهداء سيناء

أعرب الاتحاد العمالي العام اللبناني، باسم الشعب اللبناني عن خالص التعازي لاستشهاد أبناء مصر البواسل شهداء القوات المسلحة غرب سيناء.

جاء ذلك في برقية بعث بها بشارة الأسمر رئيس الاتحاد، وسعد الدين حميدي صقر الأمين العام للاتحاد، لمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة لبنان.

كما تلقت رئيس مكتب التمثيل العمالي والملحق العمالي بالسفارة المصرية في لبنان، شيرين سيد عبد الجواد، اتصالا هاتفيا أكد فيه الأمين العام للاتحاد العمالي العام اللبناني، خالص تعازيه والاتحاد العمالي العام اللبناني لوزير القوي العاملة محمد سعفان والشعب المصري الشقيق في استشهاد أبطال قواتنا المسلحة في غرب سيناء.

وشدد الأمين العام على العلاقات المتميزة الثى تجمع بين الاتحاد العمالي العام اللبناني والاتحاد العام لعمال مصر، الذي وطد وعزز هذه العلاقات محمد سعفان وزير القوي العاملة.