خطة أتوبيسات النقل العام في رمضان.. تذاكر مخفضة والتركيز على الأماكن الدينية

تواصل محافظة القاهرة العمل على تنفيذ خطة شهر رمضان لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والحد من أي مشكلات ومن الخدمات توفير اتوبيسات النقل العام وعملها حتى ساعة متأخرة من الليل لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وأشارت محافظة القاهرة في تقرير لها أن خطة النقل العام تتضمن ما يلي:

- تكثيف عمل الأتوبيسات من السابعة صباحا لتتماشى مع تأخر مواعيد العمل الرسمية بكل المصالح والهيئات وفق مواعيد شهر رمضان

- استمرار عمل أتوبيسات النقل العام وتكثيف الحلات قبل الإفطار لتغطية فترة الذروة حيث تعمل نحو 10 ساعات متواصلة قبل الإفطار.

- التنسيق مع مترو الأنفاق خلال الشهر الكريم لتفادى وجود أي أعطال بالمحطات

- تجهيز وجبات إفطار للعاملين في فترة الإفطار

- التركيز على اتباع الإجراءات الوقائية وتطهير الأتوبيسات قبل انطلاق الرحلات.

تذاكر مخفضة وإعفاء كبار السن

- إعفاء من هم فوق سن السبعين من سعر تذكرة الأتوبيس ويكون الركوب مجانيا، بينما من هم فوق سن الستين يدفع نصف تذكرة.

- التشديد على ضرورة تقليل زمن التقاطر لتقديم خدمة أفضل للمواطنين حيث تخدم أتوبيسات النقل العام قرابة مليون ونصف راكب يوميا

التركيز على المواقع الدينية

- التركيز على الأماكن الدينية من خلال أتوبيسات هيئة النقل العام مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة والازهر الشريف والحسين وجامع عمرو بن العاص والإمام الليثي والإمام الشافعي.

- مد ساعات العمل لمجموعة من الخطوط لوسائل النقل العام المختلفة، حيث تخدم المواقع الأثرية والدينية لما بعد منتصف الليل وأن تكون نهاية تلك الخدمات بأطراف المدينة بعد الساعة الواحدة صباحا.

- الربط بين مختلف مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.

شركات النقل الجماعي

- التركيز على عدد من خطوط الميني باص الخاصة بشركات النقل الجماعي للركاب بالقاهرة للعمل في ساعات متأخرة من الليل، حيث تمثل نسبة 65% من إجمالي خطوط النقل الجماعي.

- تكثيف الرقابة على شبكة الخطوط على مدار ساعات التشغيل حرصا على انتظام الخدمة وأدائها بالكفاءة المطلوبة.

- وجود مسؤولين من الهيئة بعد مواعيد العمل الرسمية داخل غرفة العمليات بمبنى الهيئة لمتابعة التشغيل خلال ساعات العمل اليومية وغرف الطوارئ الفرعية الموجودة بالإدارات المركزية للتشغيل المنتشرة بأنحاء القاهرة الكبرى بكل التجهيزات من أوناش وسيارات نجدة وعمال للتصدي لأي طارئ.