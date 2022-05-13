بعد اعلان أول وفاة بكورونا.. 187 ألف كوري شمالي مصابون بحمى غير معروفة

قال خبراء إن فيروس كورونا موجود في كوريا الشكالية منذ فترة، رغم إعلان السلطات عن الحالة الأولى مؤخرا فقط، حيث تم الإعلان تفشي متغير أوميكرون في العاصمة ، بيونج يانج، وإجراءات الإغلاق، ولم يتم الإعلان عن أرقام دقيقة للحالات، ولكن في تحديث اليوم ، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن تفشي المرض امتد إلى خارج العاصمة.

وأضافت الوكالة أن الحمى التي لم يتسن التعرف عليها أو على أسبابها انتشرت بشكل متفجر في أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل، وأضافت أن حوالي 350 ألف شخص ظهرت عليهم علامات تلك الحمى ، دون تحديد عدد الذين ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا، وذلك بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

الوفاة الأولى بسبب أوميكرون

وكانت كوريا الشمالية، أكدت وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وأضافت وسائل الإعلام الحكومية أن عشرات الآلاف يعانون من أعراض الحمى، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم، أن ستة أشخاص توفوا بعد إصابتهم بالحمى وثبت إصابة أحدهم بـ المتغير أوميكرون، وأضافت أن 187 ألف شخص يعانون من الحمى وتم عزلهم وجاري علاجهم.

المسئولون يرتدون الأقنعة

وأظهرت صورة نشرتها وسائل الإعلام الحكومية مسؤولين يرتدون أقنعة في اجتماع مع زعيم البلاد كيم جونج أون، ويشير المحللون إلى أن أحدث الأرقام من وسائل الإعلام الحكومية، بما في ذلك الاعتراف بأن الحمى غير المحددة انتشرت في جميع أنحاء البلاد، قد تشير إلى أن البلاد تشهد تفشيًا كبيرا على عكس ما تم الإعلان عنه حتى الآن، ويقول الخبراء إن سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة معرضون للخطر بسبب الافتقار إلى برنامج التطعيم وسوء الرعاية الصحية.

يذكر أن كوريا الشمالية كانت رفضت عروضا من المجتمع الدولي لتطعيم الملايين من سكانها باللقاحات الصينية وكذلك لقاح أسترازينيكا العام الماضي، وبدلاً من ذلك، قالت السلطات إنها سيطرت على فيروس كورونا، وقامت بإغلاق حدودها في أوائل يناير 2020.