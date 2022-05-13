عاجل.. الحكومة تنفي وجود أزمة في توفير زيت الطعام بالأسواق

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الزيت في جميع الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الزيت في أي من الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على توافر كل السلع الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الزيت، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكل محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون إستراتيجي من الزيت وكل السلع الأساسية يكفي 5 أشهر، ويتم تجديدها دوريًا، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كل المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.

كثيف عمليات ضخ السلع التموينية الغذائية

وفي سياق متصل، تم تكثيف عمليات ضخ السلع التموينية الغذائية وغير الغذائية لمنافذ صرف التموين لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، وأيضاً فروع المجمعات الاستهلاكية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية ضمن مقررات وحصص تموين شهر مايو 2022، حيث يتوافر في جميع منافذ بقالي التموين والبالغ عددها 40 ألف منفذ جميع السلع التموينية المدرجة على قائمة سلع شهر مايو، كما تتوافر جميع السلع أيضاً في 7000 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظات.

أرقام الشكاوى

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».