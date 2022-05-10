اختلف وزن زجاجة الزيت في التموين الذي توفره وتطرحه وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذ البقالين وفروع المجمعات الاستهلاكية لاتاحته للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمدرجين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحقين للدعم السلعي شهريا، إذ تخصص الوزارة لكل مواطن منهم حصة خاصة من سلع الزيت والسكر والأرز.

حصة بطاقة التموين من الزيت بعد إقرار وزن جديد للزجاجة

ولم تتغير حصة بطاقة التموين من الزيت، بتغير وزن زجاجة الزيت خلال شهر مايو 2022، حيث ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الجاري وزنا واحدا من زجاجة الزيت المدعم الذي تنتجه وزارة التموين وشركاتها، حيث قدر الوزن المتاح من زجاجة الزيت حاليا 800 مللي بسعر 23 جنيه على بطاقة الدعم التمويني، حيث تضخ الشركة القابضة للصناعات الغدائية لمخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية يوميا 3 آلاف طن من الزيت من أجل صرف حصص البقالين لتوفير السلع للمواطنين ضمن المقررات التموينية الشهرية المخصصة لهم.

وتختلف حصة بطاقة التموين عن حصة بطاقة أخرى وذلك بناء على عدد أفراد بطاقة المقيدين عليها، إذ تحصل البطاقة التموينية ذات 4 أفراد على 4 زجاجات زيت، فيما تحصل بطاقة التموين ذات 3 أفراد على 3 زجاجات زيت، أما البطاقة المدرج عليها فرد واحد فتحصل على زجاجة زيت واحدة.

سحب زجاجات الزيت وزن 1 لتر من منافذ البقالين

بداية من شهر مايو الجاري، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في سحب زجاجات الزيت وزن 1 لتر من لدى منافذ صرف السلع التموينية تمهيدا لإعادة تعبئتها في الوزن الجديد 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.