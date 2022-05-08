سعر زجاجة الزيت في التموين.. وطرق الإبلاغ عن المخالفين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر زجاجة الزيت في التموين الذي يصرف على بطاقة الدعم للأسر المقيدة بمنظومة الدعم التمويني، إذ تستمر منافذ البقالين التموينيين حاليا في صرف السلع التموينية الخاصة بشهر مايو 2022، الذي بدأ الأحد الماضي، تزامنا مع وقفة عيد الفطر المبارك.

سعر زجاجة الزيت في التموين

وبلغ سعر زجاجة الزيت في التموين بداية من شهر مايو الجاري 23 جنيها، وذلك بحسب قائمة السلع التموينية لشهر مايو، التي يدرج عليها أوزان وأسعار السلع التي تضخها وزارة التموين لمنافذ البقالين لتوفيرها للمواطنين ضمن حصص التموين الشهرية.

وزن زجاجة الزيت في التموين

واختلف وزن زجاجة الزيت في التموين التي يتم صرفها ضمن مقررات شهر مايو 2022 لتزن 800 مللي كوزن موحد لزجاجات الزيت المطروحة من وزارة التموين، التي اكتفت بضخ وزن 800 مللي فقط، وتوقف ضخ الزجاجة وزن 1 لتر.

هل يوجد زيت وزن 1 لتر؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد حاليا وزن 1 لتر لزجاجات زيت التموين، موضحة أن المواطن يصرف على البطاقة التموينية حصته من الزيت بناء على عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، حيث تصرف البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سبيل المثال 4 زجاجات زيت، في حين تصرف البطاقة المدرج عليها فرد زجاجة زيت واحدة.

وطالبت وزارة التموين بضرورة أن يقوم المواطنين بالإبلاغ عن البقالين الذين يبيعون زيت التموين أعلى من سعره الرسمي والمحدد بـ23 جنيها، وذلك على الأرقام التالية:

1 - بوابة الشكاوى الحكومية الخط الساخن 16528.

2 - وزارة التموين الخط الساخن 19280.

3 - جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588.