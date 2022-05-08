«التموين» تنفي نقص سلعة الزيت في الأسواق ومنافذ البقالين

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن وجود نقص في سلعة الزيت في الأسواق ولدى منافذ البقالين أو في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة بدء الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومخازن الجملة التابعة لها في تكثيف ضخ جميع السلع الغذائية، وخصوصًا سلعة الزيت لجميع منافذ صرف التموين وفروع المجمعات.

سحب زجاجة الزيت وزن لتر من الأسواق

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ ما يشهده السوق هو نقص وزن زجاجة الزيت لتر، بسبب اكتفاء الوزارة في ضخ وزن الزجاجة 800 مللي والمدرجة في قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022، مؤكدة أنّ هناك 1500 مخزن جملة توفر السلع لمنافذ البقالين لاستكمال صرف الحصص والمقررات التموينية للمواطنين أصحاب بطاقات الدعم الذكية.

سعر زجاجة الزيت في التموين

وأوضحت المصادر، أنّ شركات الزيت التابعة لوزارة التموين ستكتفي بإنتاج الزيت في زجاجات وزن 800 مللي بسعر 23 جنيهًا للمواطن على بطاقة التموين وبسعر 22.75 جنيه للبقال بتحقيق هامش ربح ربع جنيه للبقال التمويني من كل زجاجة زيت.

وتغيرت قائمة السلع التموينية لشهر مايو 2022، حيث سجلت بعض السلع تغير في أوزانها وسعرها مثل الزيت، فضلا عن ثبات أسعار سلع أخرى مثل السكر والأرز، حيث جاءت القائمة كالتالي:

قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2022

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو.

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 20 جنيها.

3- ارز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50جنيه.

8- مسلی صناعی 800 جم بسعر 24 جنيها.

9- شای ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11-جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيها.

13- مسحوق اتوماتيك 1كجم بسعر 17.50.

14- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 17.50

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

18- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم جنيه.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة جنيه.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.