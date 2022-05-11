السعر الرسمي لـ22 سلعة مدعمة.. باستثناء الزيت والسكر والأرز

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية المدعمة والمخفضة للمواطنين عبر منافذها المختلفة سواء منافذ بقالي التموين أو فروع المجمعات الاستهلاكية أو عبر السيارات المتنقلة التي تتجول في الشوارع والميادين الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مدعمة ومخفضة للمواطنين، بأقل من سعر مثيلاتها في المحال والسلاسل التجارية المختلفة.

بخلاف الزيت والسكر والأرز.. تعرف على السلع المخفضة من وزارة التموين

وتضم وزارة التموين والتجارة الداخلية سلع «الزيت والسكر والأرز» ضمن قائمة السلع الاستراتيجية الأساسية التي تخصص لها وزارة التموين حصة محددة على البطاقة التموينية للمواطنين مستحقي الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن، إذ تضخ وزارة التموين ما يقرب من 22 سلعة أخرى بأسعار مدعمة ومخفضة للمواطنين ليصل إجمالي السلع المدعمة من الوزارة 25 سلعة ضمن قائمة السلع التموينية، إذ يأتي على رأس هذه السلع المدعمة «المكرونة والجبنة ومساحيق الغسيل».

قائمة أسعار السلع المدعمة من وزارة التموين

وتتيح وزارة التموين السلع بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية لأي مواطن سواء كان يمتلك بطاقة تموينية أو لا، وتشمل أسعار السلع الرسمية للسلع التي تضخها الوزارة التالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو.

2 - زيت خليط 0.8 لتر بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلی صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر4.75 جنيه.

11-جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أوتوماتيك 1كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 17.50.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيهًا.

18- خل 5% 900 مل بسعر 4.25 جنيه.

19- کیس ملح طعام 300 جم بجنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2 جنيه.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بـ2 جنيه.

22- بسكويت يويوز سادة بجنيه، وبسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه، وبسكويت تومورو أنواع بـ3 جنيهات، وبسكويت بوو أنواع بـ3 جنيهات.