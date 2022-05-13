نائب محافظ القاهرة توجه بتطبيق القانون على من يخالف مواعيد المحلات

تواصل محافظة القاهرة متابعة التزام المحلات بمواعيد غلق المحلات والحد من أي تجاوزات وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مجهودات أحياء المنطقة الجنوبية بالبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات الورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية مع التشديد على تطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

يأتي ذلك بعد إقرار وزارة التنمية المحلية المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات يوم السبت الماضي لضبط الشارع وترشيد الاستهلاك والحد من إزعاج السكان والتأكيد على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

متابعة تطبيق مواعيد عمل المحلات

ووجهت نائب محافظ القاهرة، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالمتابعة المستمرة من خلال التواجد الميداني مع تفعيل دور مشرفى المربعات والمتابعة الميدانية للتأكد من التزام المحلات والورش بالمواعيد المحددة كل في نطاقه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وتأكيدا لتنفيذ التوجيهات قامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب بقيادة اللواء دكتور حاتم الهيدبى، رئيس الحي، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالحى بالمرور على الورش والاعمال الحرفية للتأكد من التزام الورش بمواعيد الغلق بنطاق الحي.

مواعيد غلق المحلات

قاد الدكتور محمد السيد ليله، رئيس حي مصر القديمة، والأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للمحال التجارية شملت شوارع الكورنيش والمنيل والزهراء نادي الرمايه وجامع عمرو بن العاص، وتم رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والمقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، والتعامل مع معوقات الحركة المرورية والتأكد من تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات والمطاعم والمقاهي.