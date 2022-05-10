لا تهاون.. إجراءات حاسمة ضد المحلات المخالفة لمواعيد الغلق بالقاهرة

حرص اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على متابعة التقارير الواردة من أحياء العاصمة، خلال حملات متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، قرار تطبيق المواعيد الصيفية، لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية، لضبط مواعيد عمل المحلات، بداية من السبت الماضي، وفق القرار رقم 456 لسنة 2020، لتنظيم مواعيد تشغيل المحلات العامة، بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

حملات بأحياء القاهرة

أسفرت حملات الأحياء في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة تطبيق مواعيد عمل المحلات، في نطاق حي البساتين، في شارع 306 وعمارات العرائس وعمارات الضباط وشارع البحث الجنائي بمنطقة صقر قريش، عن إغلاق وتشميع ورشة سمكرة بعمارة رقم 94، وغلق وتشميع مركز خدمة ومغسلة سيارات بعمارات صقر قريش، لعدم تنفيذ التعليمات.

ولاحظت الحملات بنطاق حي روض الفرج، عن المرور على شارع جزيرة بدران وشارع ابن الرشيد، عدم الالتزام التام بمواعيد الغلق المعلنة، في حين مرت الأجهزة التنفيذية بحي عابدين بالمرور على شوارع محمد محمود ومحمد فريد وهدى شعراوي، للتأكد من التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة.

المواعيد الصيفية لعمل المحلات

تشمل المواعيد الصيفية بشأن فتح وغلق المحلات التجارية والمولات العمل بداية من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، ومد العمل لمدة ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد، أما مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات تبدأ من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا.

وتحددت مواعيد عمل الورش داخل الكتل السكنية، بداية من 8 صباحًا، حتى 7 مساءً، ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وتستثنى بعض الأنشطة من مواعيد الغلق، مثل البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحلات الخضار والفاكهة.