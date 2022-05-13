نائب محافظ القاهرة توجه بتطهير مصرف الرشاح بحلوان

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كل أنواع المخلفات والتراكمات بجميع شوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية وتكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بمخرات السيول والمصارف والترع لما لها تأثيرات ضارة على الصحة العامة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة خلال الأيام الماضية مجهودات النظافة وانتشال ورفع التراكمات والرواسب داخل المجرى المائي بترعة الرشاح الممتدة من منطقة حلوان البلد ومنشية جمال عبد الناصر حتى منطقة الملاءة بعزبة الوالدة وعرب غنيم، مؤكدة على جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لتحقيق تحسين ملحوظ بمنظومة النظافة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

تقرير رفع المخلفات

وأكدت نائب المحافظ على تلقي تقرير من رئاسة حي حلوان بقيادة هالة عبد النبي و إدارة المصارف بمديرية الري والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وشركة نهضة مصر المعنية بنظافة حى حلوان لتوفير حفار لرفع المخلفات لمدة 5 ايام متتالية للرفع اليومي لحين الانتهاء من رفع جميع المخلفات إلى جانب المعدات والسيارات اللازمة لرفع المخلفات ونقلها للدفن الصحي.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن فرق العمل والمتابعة الميدانية والاجهزة المعنية بالمنطقة الجنوبية وحي حلوان قاموا برفع كميات من القمامة الملقاه بداخل الرشاح إلى جانب الحيوانات النافقة والتي نتج عنها روائح كريهه وما ينتج عنها من تلوث للبيئة المحيطة بالرشاح والتأثير المباشر على صحة المواطن والمظهر العام.

رفع مخلفات الرشاح

وأضافت أنه على مدار عدة أيام متتالية استمرت الأعمال لرفع 41 نقلة مخلفات باستخدام المعدات والآلات المخصصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لحل المشكلة بشكل جذري وايجاد كافة السبل للاستغلال الأمثل للموارد والمعدات المتاحة، وشددت نائب المحافظ على تكثيف العمل لحين الانتهاء من كامل أعمال التطهير ورفع ما يستجد من مخلفات على ان تقوم بالمتابعة المباشرة لهذا الموقع لحين تحقيق النظافة التامة له حفاظا على سلامة المواطن وصحته وبما يضمن سلامته.

توجيهات لرؤساء الأحياء

ووجهت نائب المحافظ رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية المختصة ومشرفي المربعات ووحدات الرصد البيئي والمتابعة الميدانية بضرورة المتابعة المستمرة، ورفع المخلفات أولا بأول لعدم تراكمها من خلال تكثيف دوريات أعمال النظافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب التواجد المستمر للقيادات بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على سرعة حلها وبذل أقصى جهد للحصول على رضا المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة إلى جانب الاهتمام بحملات التوعية للمواطنين بمنع القاء القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة في المصارف والرشاحات وشوارع الأحياء لتغيير هذه السلوكيات والتي تؤثر على الصحة العامة والبيئة في المقام الأول.