التنمية المحلية: توقيع نقاط الحيز العمراني لـ158 مدينة و4758 قرية و17,4 ألف عزبة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّه جرى توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ158 مدينة من إجمالي 229، وبالنسبة للعزب والكفور والنجوع التي يبلغ عددها 30890 عزبة فتم الانتهاء من اعتماد الجيز العمراني لـ17436 عزبة وكفر ونجع، وذلك في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.

توقيع نقاط الحيز العمراني

وتابع وزير التنمية المحلية، في بيان عنه، أنّه جرى توقيع نقاط الحيز العمراني لجميع القري بالمحافظات بعدد 4758 قرية، من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة، لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية، وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّه جرى تخصيص 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، بالعام المالي الحالي 2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمراني للمحافظات.

ولفت الوزير، إلى أنّ الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضي، تمكن الدولة من إقامة مبانٍ خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها، واستكمال أعمال التطوير والتنمية بجميع مراكز ومدن المحافظات.

رؤية مصر 2030

وأكد أنّ الأحوزة العمرانية الجديدة ستساهم بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في الارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة الى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودي الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.