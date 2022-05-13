الروبل الروسي يرتفع لأعلى مستوى في 28 شهرا أمام الدولار

تجاوز الروبل الروسي 63 مقابل الدولار في موسكو خلال تعاملات اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ أوائل فبراير 2020 ولامس أعلى مستوى له في خمس سنوات مقابل اليورو، مدعوما بالقيود المستمرة على تداول العملات.

أصبح الروبل الروسي العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام بفضل الدعم المصطنع، من ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا لحماية قطاعها المالي في أواخر فبراير بعد إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا، وفقا لـ«رويترز».

وعقب فرض العقوبات على روسيا، كلفت الحكومة الشركات الموجهة للتصدير بتحويل 80٪ من جميع الإيرادات إلى روبل بأسعار محددة في السوق الداخلية من قبل بورصة موسكو، وانخفض الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 150 لكل دولار أمريكي بعد أسبوعين من بدء الغزو الروسي.

موقف السياسة النقدية

على جبهة السياسة النقدية، قال البنك المركزي الروسي إنه سيحافظ على معدل سياسته للفائدة عند نطاق 12.5-14٪ على مدار العام، وأعلى بكثير من معدل ما قبل الغزو البالغ 9.5٪.

تاريخيًا، وصل الروبل الروسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 150 في مارس 2022، وتشير توقعات مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى أنه من المتوقع أن يتم تداول الروبل الروسي عند 68.96 بنهاية الربع الجاري، كما رجحت المؤسسة أن يتم تداول الروبل عند 76.90 في غضون 12 شهرًا.

وكانت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية ذكرت أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدماً على الريال البرازيلي في الترتيب.

وقالت الوكالة إن ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حولت الروبل إلى أفضل عملة عالمية هذا العام، موضحة أن قيمة الروبل ارتفعت 11٪ مقابل الدولار، وهي أعلى من 9٪ التي حققها الريال البرازيلي، ما جعل العملة الروسية الرائدة بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرج.