خالد الكمار: بدأت تحضير موسيقى الاختيار 3 في نوفمبر الماضي

كشف الموسيقار خالد الكمار عن تفاصيل التحضير للموسيقى التصويرية لمسلسل الاختيار 3 مؤكدًا أنه كان عبارة عن تحد كبير جدا بداية من إسناد المخرج بيتر ميمي الدور له وقص حدوتة الجزء الثالث عليه.

خالد الكمار يكشف تفاصيل عمله في الاختيار 3

وأشار الكمار إلى أنه سبق وقام بوضع الموسيقى التصويرية للجزء الثاني، ولكن عندما عرف قصة الجزء الثالث كان خائفًا للغاية وشعر أنها مسؤولية كبيرة للغاية وقال لبيتر ميمي: «أنت متأكد أن أنت عاوزني أنا اللي أعمل الموسيقى التصويرية للجزء الجديد».

وأكد خالد الكمار خلال مداخلته بقناة الحياة أنه بدأ التحضير للموسيقى التصويرية بداية من شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف أن المخرج بيتر ميمي طلب أن تكون الموسيقى التصويرية للجزء الثالث مصرية للغاية وبها طابع عسكري، وفي نفس الوقت لا تفقد الجانب الإنساني بها ويوجد بها حسم وجدية وفي نفس الوقت يوجد بها جزء شاعري.

وشدد على أنه كان دائم التغيير في الموسيقى ووصل التغيير حتى قبل السباق الرمضاني بأكثر من يوم وذلك لرغبة فريق العمل في خروج كل شيء حتى الموسيقى التصويرية بأفضل شكل.

كيفية التحضير للموسيقى التصويرية

وعن تجهيزات موسيقى كل مشهد بشكل منفرد فأوضح الكمار أنه يبدأ التحضير بجلسة نقاشية مع المخرج يرسل له عدة حلقات من المسلسل لقراءته وإرسال له مجموعة مشاهد من المسلسل كي يتعرف على شكل وإيقاع المسلسل ويبدأ بعدها يقول له على التيمات المعينة لبعض الشخصيات وتيمة للمطاردات وتيمة أخرى للمداهمات وكذلك التحقيقات وغيرها من التيمات وبعد الانتهاء منها، فإن المخرج والمونتير يقومون بوضعها على الحلقات حسب الترتيب.