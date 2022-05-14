سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، إذ يسعى الراغبون في أداء فريضة الحج أو العمرة لمتابعة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بشكلٍ مستمر.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، في بنك قناة السويس، وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.86 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.91 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وجاء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الريال السعودي نحو 4.94 جنيه للبيع، مقابل 4.75 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك مصر سجل الريال السعودي نحو 4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.88 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.