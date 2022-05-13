تدريب طلاب الهندسة بمحطات الكهرباء.. طريقة التقديم والرسوم المطلوبة

قررت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء فتح باب القبول لبرنامج التدريب الصيفى بالمحطات التابعه لها لطلبة كليات الهندسة بأقسام «الكهرباء- الميكانيكا - الاتصالات - المدنى والهندسة الكيميائية - وكليات العلوم - والمعاهد العليا للهندسة وكليات التعليم الصناعى والمعاهد الفنية وكليات التجارة ونظم المعلومات».

مدة التدريب الصيفى لطلبة كليات الهندسه والمعاهد العليا والخاصة

وكشفت شركة شرق الدلتا لـ إنتاج الكهرباء عبر الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تلقي طلبات الالتحاق بالتدريب الصيفى للطلبة لعام 2022 - 2023 فى موعد غايته 15 من شهر يونيو المقبل 2022 لافتا الي أن مدة التدريب الصيفى ستكون 18 يوما/ 90 ساعة خلال العطلات الصيفية خلال أشهر «يوليو- اغسطس-سبتمبر»، 2022 بناء على توجيهات المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب والنواب ضمن استراتيجية الشركة للنهوض بمستوي طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الخاصة

شروط الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسه والمعاهد العليا والخاصة

وأعلنت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عبر الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شروط الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الهندسة والمعاهد العليا والمعاهد الخاصة وهي كالتالي:

- يقدم الطالب خطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد موضحا به البيانات التالية:

** الاسم رباعى

** سنة الدراسة والتخصص

** يرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومى .

رسوم التدريب الصيفي المقرر تسديدها من قبل طلاب كليات الهندسة والمعاهد العليا والخاصة

وكشفت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء عبر الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن رسوم التدريب الصيفي المقرر تسديدها من قبل الطلاب الراغبين في التدريب بالجنيه المصرى على النحو التالى:

** الطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيه

** الطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيه .

كيفية تقديم طلبات المتقدمين من كليات الهندسة والمعاهد العليا والخاصة للتدريب الصيفي

وطالبت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الطلاب الراغبين في التدريب الصيفي، التقدم بالأوراق في مقر قطاع التدريب بالشركة أو المحطة الراغب التدريب بها مع ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا لافتة إلى أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع مسئولي التدريب من خلال الارقام التالية " 01008260936 - 01224920038 - 01014658295 "

النطاق الجغرافى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء

جدير بالذكر أن النطاق الجغرافي لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء يشمل سبع محافظات هي «الاسماعيلية - بورسعيد - دمياط - شمال سيناء- السويس - البحرالأحمر- جنوب سيناء».