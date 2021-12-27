الكهرباء: أنجزنا 3 محطات في عامين ونصف.. وبناء الواحدة يستغرق 5 سنوات

أشاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال الكهرباء والطاقة، مشيرًَا إلى أنّها ثقافة جديدة للحكومة المصرية ضاربًا المثل بمجمع بمبان كأبرز مثال شارك فيه 32 شركة من شركات القطاع الخاص باستثمارات ملياري دولار، مشددًا على أن الجميع عملوا مع بعضهم البعض بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الكهرباء.

التعاون مع شركة سيمنز الألمانية

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنَّ مشروعات الطاقة المتجددة في باقي المناطق شهدت تعاونًا مع القطاع الخاص، والذي انطلق من التسهيلات في تخصيص أماكن لمحطات الرياح والكهرباء، علاوة على التشريعات والمنظومات الجديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ووكالات التمويل مما شجع القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الحكومة.

وأشار إلى أن الاستثمار المحلي والشركات المصرية احتكت مع الشركات الأجنبية وأصبح لها باع كبير، مشيدًا بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية والاستفادة من خبراتها.

الكهرباء: الشركات الخاصة نجحت في تصنيع المحولات والكابلات

وأكد حمزة أن الشركات الخاصة نجحت في تصنيع المحولات والكابلات والعدادات كأحد أوجه التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّه اتجاه عام لوزارة الكهرباء والحكومة بصفة عامة.

وشدد على أن مصر كانت في احتياج كبير للكهرباء مع تخطي عامل الزمن، معتبرًا أن ما حدث إعجاز في الفترة السابقة لدخول 3 محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء في عامين ونصف، في الوقت الذي تستغرق فيه الواحدة 5 سنوات «المحطة بتاخد من 4 لـ5 سنين»، مشيدًا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود والتعاون مع كافة الوزارات للنجاح في هذا الملف.