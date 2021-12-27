شاكر: 27 مليار جنيه لتحويل محطات توليد الكهرباء لنظام الدورة المركبة

استعرض الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراءات رفع الكفاءة التي يضطلع بها قطاع الكهرباء، لتحسين كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الوقود، والفاتورة الناجمة عنها.

إضافة 500 ميجاوات لقدرات محطة توليد الشباب

وقال شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ إجمالي الاستثمارات اللازمة لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة بلغت 27 مليار جنيه.

إضافة 250 ميجاوات قدرات لمحطة غرب دمياط و340 لـ6 أكتوبر

وعرض وزير الكهرباء، أمثلة لمحطات التوليد التي جرى تغيير نظام عملها، مبينًا أنَّ محطة توليد الشباب تبلغ قدراتها الأساسية 1000 ميجا وات، وجرى إضافة قدرات لها بـ500 ميجاوات، كما جرى إضافة قدرات لمحطة غرب دمياط بـ250 ميجاوات، و340 ميجاوات لمحطة 6 أكتوبر.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ إجمالي القدرات الأساسية للمحطات التي جرى تحويلها كانت تقدر بـ2600 ميجاوات قبل أن يجرى إضافة 1840 ميجاوات.