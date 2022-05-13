«الحملة القومية للقمح»: 10 ملايين طن إنتاج مصر من المحصول بزيادة 20%

قال الدكتور خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح، إنّ الدولة تستهدف توريد 6 ملايين طن من القمح، بعد أن كان أقصى توريد للقمح خلال الأعوام السابقة 3 ملايين ونصف مليون طن تقريبًا، موضحًا أن الزيادة الإنتاجية ترجع إلى الظروف الجوية، وأصناف القمح الجديدة، والقدرة التخزينية التي تحولت من 1,3 مليون طن إلى 3.5 مليون طن، ومن المتوقع زيادة إنتاج مصر من القمح إلى 10 ملايين طن هذا العام بزيادة 20%.

الفلاح راضٍ عن الإنتاج

وأضاف عضو الحملة القومية للقمح، في مداخلة تليفونية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن الفلاح المصري راضٍ عن المحصول والتوريد يسير على قدم وساق، والأمور تسير على ما يرام بالمحافظات كافة، مضيفًا أن هناك زيادة في مساحة الأراضي المستصلحة بـ250 ألف فدان هذا العام، ما ساهم في زيادة إنتاجية القمح مع زيادة إقبال المزارعين على زراعة القمح نتيجة سعر التوريد المعلن مسبقًا.

زيادة متوقعة في إنتاج القمح

وتوقع زيادة في إنتاج القمح تقدر بنصف مليون طن نتيجة زيادة الرقعة الزراعية، من خلال المشروعات الجديدة مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة والريف المصري، والأصناف الجديدة للقمح التي توفرها وزارة الزراعة بغزارة، موضحًا أن جزءًا من أراضي مستقبل مصر دخل بالفعل مرحلة الإنتاج هذا العام في إنتاج القمح، وأن الدلتا الجديدة سوف تلحق بها في المرحلة القادمة، وأن القيادة السياسية تتابع الأمر عن كثب وسوف تزور هذه المناطق في الفترة المقبلة.