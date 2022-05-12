«الزراعة»: موسم القمح للعام الحالي لم يتكرر منذ 40 سنة

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الموسم الحالي استثنائي بالنسبة لموسم القمح، ومصر لم تشهد مثيله منذ 40 سنة، حيث بدأ الموسم منذ 5 أبريل الماضي واستمر الجمع 30 يوما، لافتا إلى أن هناك توسع أفقي وتم إضافة 250 ألف فدان، بجانب توصيات فنية لاستخدام أفضل الأمور للزراعة، بحسب توجيهات وزير الزراعة مع الالتزام بزراعة منتجات محددة.

تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على مصر

وأوضح «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في قناة TEN مساء اليوم، أن مصر تجني حاليا ثمار التوسعات الأفقية التي تمت وكذلك الرأسية، لافتا إلى أن القمح المنتج هذا العام حبات جديدة، وتم تحصيل مليون و300 ألف طن مع استمرار جمع المحاصيل المختلفة، مؤكدا أن 70% من المحصول تحت الحصاد، متابعا: «هذا إنجاز، الموسم تأخر لكن مؤشر الإنتاجية بيقول إن فيه توريد كبير هذا العام وفي ملحمة بين القرار السياسي ورؤية الفلاح من أجل المحصول الاستراتيجي لأن كل المزارعين وطنيين وبيحبوا الدولة المصرية، ويعلمون ما يدور في الحراك العالمي بين أوكرانيا وروسيا، وتأثير ده على سوق القمحـ وإن شاء الله نخرج من هذا الكارثة العالمية بأقل الخسائر».

زيادة حجم توريد القمح

ولفت الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، أن عمليات التوريد تسير بشكل إيجابي للغاية، ومن المتوقع أن يزيد حجم التوريد في النصف الثاني من شهر مايو، والظروف الجوية هذا العام ساعدت في أن يكون هناك حجمًا أكبر من الإنتاج ليصل متوسط الإنتاج من 18 لـ20 أردبًا من القمح لكل فدان، كما أن الظروف الجوية أخرت أيضا في معدلات النضج.