«القابضة للصوامع»: توريد القمح قد يتجاوز 5 ملايين طن في الموسم الحالي

قال الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع، إنّ مصر تجاوزت حتى الآن توريد 1.3 مليون طن قمح، وقد تتجاوز توريد الـ 5 ملايين طن في هذا الموسم.

وأضاف «توفيق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن التوريد زاد بعد العيد، نظرا لظروف الطقس، حيث سادت بعض البرودة، إذ أدى عدم ارتفاع درجات الحرارة إلى تأخر نضوج سنابل القمح، وهو ما صعّب من مهمة الحصاد.

حصاد العام الماضي

وتابع: «في العام الماضي من نفس التوقيت كنا قد تجاوزنا 2 مليون طن، ولكن بسبب برودة الطقس في نفس الفترة من العام الجاري، قلّ الحصاد عما كان عليه الوضع في 2021، مشيدًا بقرار القيادة السياسية بخصوص تحديد سعر التوريد قبل بداية موسم الحصاد، حيث أدى هذا الأمر إلى زراعة مساحات واسعة من محصول القمح».

قرار الرئيس

وأردف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر رفع سعر القمح، وخصص حافزا قدره 65 جنيها للأردب، وبالتالي نال رضا الفلاح، لافتًا إلى أنّ أسعار توريد محصول القمح عالميا زادت، وكان ذلك السبب في قرار الرئيس.

نتيجة المتابعة المستمرة

وأشار إلى أنّ بعض المحافظات مثل الشرقية والمنيا والدقهلية تعتبر من أعلى المحافظات على مستوى نسب التوريد، حيث وردت الشرقية نحو 300 ألف طن، و150 ألف طن بالمنيا، وواصل: «نتيجة للمتابعة المستمرة من جانب الوزير، أصدر توجيها رقم 8 بتاريخ 7 مايو، بان تتم أعمال اللجان ولا تنتهي حتى أخر سيارة أو بحد أقصى 12 في منتصف الليل».