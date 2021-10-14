العثور على أحد ضحايا حادث انهيار بئر في طور سيناء

قال الشيخ عودة عفنان، شيخ قبيلة الحويطات بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، وأحد المشاركين في استخراج جثتي الشابين من بئر الطور المنهار، أن قوات الدفاع المدني استخرجت إحدى الجثتين، وجاري التعرف على هويته، وقال إن هناك محاولات منذ بُذلت منذ أيام لعمل طريق منحدر للوصل إلى عمق البئر لاستخراج الجثتين.

وأشاد شيخ قبيلة الحويطات، بالدور الذي تقوم به الحماية المدنية منذ وقوع الحادث، والأجهزة التنفيذية للمحافظة التي مازالت توفر الدعم والمساعدة، وقدمت ثلاثة شهداء من سائقي المحافظة ومجلس المدينة كانوا في طريقهم لاستخراج جثة الشابين اللذين انهار عليهما بئر مياه أثناء حفره.

مصرع شابين أثناء حفر بئر ارتوازي

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء تلقى بلاغا من قسم شرطة الطور، يفيد قيام صاحب مزرعة يدعى بلال عبد الخالق، مقيم بشرم الشيخ، وصاحب محل بيع أدوات كهربائية، بحفر بئر مياه ارتوازي بأرضه، وأثناء ذلك انهار جزء من أسفل البئر فوق شابين كان يعملان في أعمال الحفر، وهما مصطفى محسن بكري، طالب، من منطقة المعصرة بحلوان بمحافظة القاهرة، مواليد 2003، وحسن عبد الله عباس من مركز زفتى بمحافظة الغربية، مواليد 1988.

وأكدت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن البئر المنهار على عمق 13 مترا من مستوى سطح الأرض، وأن طبيعة التربة من الأسفل تصعب عملية استخراج الجثتين، لأن الأرض هشة وضعيفة وسهلة الانهيار بسبب طبيعتها.

وقال العميد هاني بدوي رئيس مدينة الطور، في تصريح خاص، إن العميد عماد فكري انتقل إلى موقع الحادث منذ حدوث الانهيار، ومتابعة الموقف عن كثب وتقديم المساعدات للضحايا وأسرهم.

واضاف أنه جري إنشاء ممر بطول أكثر من 100 متر بانحدار تدريجي تجاه عمق البئر حتي تتمكن القوات من استخراج الجثتين، مشيرا إلى أن المعدات أنهت أعمالها وبدأت قوات الدفاع المدني أعمال الحفر اليدوي بمساعدة الأهالي، وتمكنت من استخراج جثة أحد الضحايا.

وجرى إخطار النيابة العامة لمناظرة الجثة المضبوطة، وتحديد هويتها، تمهيدا لتسليمه لذويه، ومازالت قوات الدفاع المدني في موقع الحادث في انتظار العثور علي الجثة الثانية.