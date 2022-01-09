تشييع جثامين أم وأبنائها لقوا مصرعهم في «حادث طور سيناء» بالمنيا (فيديو)

شيّع أهالي قرية منشية اليوسفي في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثامين سيدة وأبناءها الثلاثة، بعد أن لقوا مصرعهم جميعا خلال حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن مصرع 16 وإصابة 17 آخرين.

تشييع جنازة الأم وأبنائها

واستقبلت مقابر قرية البهنسا في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جثامين سيدة تدعى سارة جمعة محمد حسن، وأبنائها الثلاثة خديجة علي الناجي 8 أعوام، و«حمزة» 10 أعوام، و«محمد» 3 أعوام.

وسيطرت حالة من الحزن على عدد من قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد أن فقدوا 13 من ذويهم خلال حادث تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تحديد هوية المتوفين

وحددت الأجهزة المختصة بمحافظة جنوب سيناء، هوية المتوفين في حادث تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، والذي وقع أمس السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء، وتسبب في مصرع 16 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمود عبدالرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، وأحمد مصطفى محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، ومحمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل، وكمال محمد عبدالفتاح علي، وضاحي محمود، ورجب السيد أحمد، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث.

وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، أمس السبت، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص- 8994) وأتوبيس نقل عام رقم (ج.ط.أ- 2695)، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء، وأسفر عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.

وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل الجثث لمستشفى الطور العام، ونقل 18 مصابًا إلى مركز الزهراء الطبي.

ولقي شخصين مصرعهما، وأُصيب 12 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8 بمحافظة المنيا، الأربعاء الماضي، وجرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية 8، وبانتقال أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، تبيّن مصرع 2 وإصابة 12 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.