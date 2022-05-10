رئيس مدينة سانت كاترين: لا توجد شبهة جنائية وأسرته تسلمت الجثمان

قال اللواء خيري حسين رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة بجنوب سيناء صرحت بدفن جثمان الشاب الذي عثر عليه ميتا في منطقة جبلية خلق دير سانت كاترين، مشيرا إلى أنّ التقرير الطبي الذي يشخص حالة الوفاة أوضح أنّ الوفاة طبيعية، وليست هناك شبهة جنائية.

وأضاف أنّ الشاب توفي إثر انزلاقه من قمة جبلية، وأدى هذا الانزلاق إلى حدوث إصابات بالغة فيه، وتسببت في حدوث نزيف أودى بحياته، وقال إنّ آثار الدماء التي وجدت على كامل وجه وجسمه بالكامل، كانت جافة، ما يؤكد أنّ الوفاة حدثت ليلة فقدانه.

صعد جبل موسي حيا

أكد رئيس مدينة سانت كاترين، تسليم جثمان الشاب ستيفن رضا ريمون إلى أسرته ليلة أمس بعد أن صرحت النيابة العامة بالدفن، وأن الوفاة ليس بها شبهة جنائية.

وأوضح أنّ القصة بدأت، ليلة الخميس الماضي، وفقا لأقوال الشهود الذين كانوا برفقة الشاب، حيث أكدوا جميعا في التحقيقات أنه طلب الصعود إلي قمة جبل سانت كاترين وليس جبل موسى، ولما رفض الأدلاء الصعود معه؛ لأن جبل سانت كاترين مغلق ولا يتم السماح لأي شخص بالصعود إلا بتصريح أمني.

تسلل ريمون صاحب 32 عاما إلي ليلا أثناء رحلة الصعود إلي قمة جبل موسي والتي تبدأ من منتصف الليل لتنتهي قرب الفجر مدة خمس ساعات تقريبا، في الفجر عقب شروق الشمس نزل الجميع إلي دير سانت كاترين لقضاء باقي الرحلة، وهناك اكتشفوا غياب صديقهم.

رحلة البحث عن ستيفن

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا صباح الجمعة الماضية من شرطة السياحة بمدينة سانت كاترين باختفاء شاب مصري يحمل الجنسية الكندية يدعى ستيفن رضا ريمون 32 سنة، في أثناء رحلة العودة من قمة جبل موسى، وكلف مدير الأمن، مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث للعثور على الشاب، بالتنسيق مع بدو قبيلة الجبالية.

واستمرت رحلة البحث 48 ساعة من أجل العثور على جثة الشاب في أحد المناطق الجبلية التابعة لجبل موسى بمدينة سانت كاترين، وتبين أن الشاب مصري ويحمل الجنسية الكندية، ويقيم في مصر الجديدة، وعثر على جثته، السبت الماضي، وهو ملقى على ظهره، وعليها آثار دماء.