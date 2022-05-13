ملك البحرين: الشيخ خليفة بن زايد كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة شعبه

أعرب ملك البحرين عن بالغ حزنه على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته لخدمة شعبه، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

محمد بن زايد: مواقف الشيخ خليفة وإنجازاته في كل زاوية من زوايا الوطن

أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، عن بالغ حزنه في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في خبر عاجل، منذ قليل.

وقال بن زايد: «مواقف الشيخ خليفة وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن».

وشارك العديد من الزعماء والرؤوساء العرب في عزاء الشيخ خليفة بن زايد، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.