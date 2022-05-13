ضبط شونة غلال حجبت 20 طن قمح لبيعها في السوق السوداء بالقليوبية

ضبطت مباحث ومديرية التموين فى القليوبية صاحب شونة غلال يقوم بحجب الاقماح وعدم توريدها بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على نحو 20 طن قمح وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

تداول القمح في السوق السوداء

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة بالتنسيق مع مديرية التموين فى القليوبية لمتابعة توريد الأقماح من المزارعين والشون وعدم البيع في السوق السوداء، وتداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها بالسوق السوداء بطريقة غير مشروعة.

حجب محصول القمح

أسفرت الحملة عن ضبط صاحب شونة غلال يقوم بحجب القمح وعدم توريدة لبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 20 طن قمح محلي، وتم التحفظ على الكمية وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

توريد 48 ألف طن قمح

في وقت سابق أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، باعتباره عاما استثنائيا، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمتابعة الكميات التي يتم توريدها يومياً، مشيرا أن إجمالي توريد المحصول للشون والصوامع تخطي 48 ألف طن قمح، وجملة المساحة المنزرعة بالمحافظة 50 ألف و145 فدانا والمستهدف توريده للمحافظة 90 ألف طن.