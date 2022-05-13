«التعليم» تعلن موعد غلق باب التقديم لوظائف المدارس اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان عاجل لها، عن غلق باب التقديم للمديرين والوكلاء لذوي الخبرة التربوية ويجيدون اللغة الإنجليزية، يوم 20 مايو 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يجوز نهائياً تقديم الموظف لطلب بالنقل من مدرسة من المدارس المصرية اليابانية، إلى أخرى تحت أي مسمى، وأن قرارات النقل تصدر بمعرفة الوزارة ولا تخضع لقواعد العجز والزيادة، ولكن تخضع لقوائم الانتظار لكل مدرسة.

خصوصية المدارس اليابانية

وأضافت الوزارة أنه لا يتم النظر إلى أي خبرات خارج مجال التعليم والعمل في المدارس، نظراً لخصوصية العمل في المدارس بخبرات تعليمية مرتبطة بالعمل في المدارس ومع المعلمين والتعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى أن من يعمل بالمدارس المصرية اليابانية يجب أن تكون لديه خبرة في التعامل مع أطفال في سن صغيرة، لافته إلى أنه سيجري عمل مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح.

ونوهت إلى أن اللجنة ستقوم بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم مهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات ومهارات القيادة والمهارات المتعلقة بمجال التخصص والمظهر العام.

مراحل رياض الأطفال

وأشارت إلى أنه سيجري تشغيل مراحل رياض الأطفال «الأولى والثانية» والصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي فقط، مؤكدة أنه جرى وضع معايير اختيار المديرين والمعلمين، وستكون عملية التقدم والاختيار إلكترونية.