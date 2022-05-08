«التعليم» تعلن خطة استكمال الدراسة في المدارس المصرية اليابانية 2022

وضعت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الفترة المقبلة لتحقيق الهدف العام لهذه النوعية من المدارس، وتحقيق التميز والتنمية الشاملة للطفل على المستوى الأكاديمي والوجداني والرياضي، وتماشياً مع الخطة الدراسية للعام الدراسي 2021 - 2022.

فترة مراجعات أكاديمية مهمة

وكشف تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، ملامح الخطة وهي أن تستكمل الخطة الدراسية وفق توزيع المناهج والخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للصفوف من «KG 1» إلى «GR 3» حتى تاريخ 19 مايو 2022، ويعقبها فترة مراجعات أكاديمية مهمة جداً وأنشطة خلال الفترة من 19 مايو وحتى الخميس 9 يونيو 2022.

وأضاف «السيد»، لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدأت امتحانات نهاية العام الدراسي لهم اليوم وتستمر حتى يوم 12 مايو الجاري، للمواد الأكاديمية يوم دراسي عادي يعقب الاختبار مراجعات أكاديمية للمواد الدراسية وأنشطة تعليمية.

مواعيد حضور الطلاب للمدارس

و بالنسبة لمواعيد الحضور والإنصراف لجميع الطلاب، أكد تامر السيد، أن العودة إلى المواعيد الرسمية من الثامنة حتى الثالثة عصراً لرياض الأطفال ومن الثامنة حتى الثالثة والربع عصراً لطلاب الابتدائية واستقبال الأطفال من 7.30 حتى 8.00 صباحاً.

وأوضح مدير المدرسة المصرية اليابانية، أن الدراسة مستمرة إلى يوم الخميس 9 يونية 2022 لجميع المراحل، الفترة القادمة: «مهمة جداً نظراً للمراجعات الأكاديمية وخطة الأنشطة التعليمية المتكاملة التي تم إعدادها بدقة فائقة وعناية كبيرة من وحدة المدارس المصرية اليابانية».

وأشار إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أم جودة طباعة ورق الأسئلة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.