محمد صلاح ينافس 7 نجوم على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، بالتعاون مع شركة EA Sports قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي من البريميرليج 2021-2022، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على رأس القائمة، حيث يعد المرشح الأبرز لحصد الجائزة، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين أبرزهم البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي كلا من: محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، كيفن دي بروين وجواو كانسيلو لاعبا مانشستر سيتي، سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير، جارود بوين لاعب وست هام يونايتد، بوكايو ساكا جناح أرسنال وجيمس وارد براوس لاعب وسط ساوثهامبتون.

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